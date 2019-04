Gesunder Rücken: So erkennt man die richtige erste Schultasche

Viele Schulanfänger bekommen zu Ostern ihre erste Schultasche. Die optimale Schultasche sollte den Rücken des Kindes möglichst wenig belasten. Einige Tipps können dabei helfen.

“Die eine perfekte Schultasche für alle Kinder gibt es nicht. Umso wichtiger sind die passenden Einstellungen”, so die AUVA-Expertin Brigitte-Cornelia Eder. “Die Breite der Schultasche sollte der Breite des Rückens entsprechen. Wichtig sind verstellbare Gurte, um die Schultasche immer nachjustieren zu können. Darüber hinaus sind rutschfestes Material und seitliche Polsterungen empfehlenswert, damit sich der Rückenteil gut an den Rücken anschmiegen kann.”

Als Alternative werden oft Rucksäcke oder Umhängetaschen gekauft: Rucksäcke haben meist ein geringeres Eigengewicht als Schultaschen, daher sind sie bei gleichem Füllgewicht leichter. “Der Nachteil ist allerdings ihre meist fehlende Stabilität. Umso wichtiger ist es, Rucksäcke richtig zu packen und in der richtigen Position zu tragen”, so die AUVA-Expertin.

Am besten und einfachsten ist es, Bewegung in den Alltag zu integrieren: zum Beispiel Wege zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und am Nachmittag bzw. Wochenende Zeit mit den Kindern im Freien einplanen. Ganz wichtig ist dabei eine Art der Bewegung zu finden, die den Kindern Spaß macht.