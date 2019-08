Schulstart für junge Verkehrsteilnehmer: Den Schulweg rechtzeitig üben

Bald startet die Schule wieder und jetzt sind die Eltern gefragt, ihren Kindern den sichersten Schulweg sowie richtiges Verhalten als Verkehrsteilnehmer beizubringen. Hier finden Sie ein paar Tipps, wie Kinder am besten den Schulweg erlernen können.

Gefahren lauern auf dem Schulweg

"Es liegt am Engagement der Eltern, wie gut ihre Sprößlinge auf die neue Situation vorbereitet werden. Der Schulweg ist nicht an einem Tag erlernt, sondern es braucht rund sechs bis zehn Wiederholungen, bis alle Gefahrensituationen am Schulweg auch als solche erkannt werden", so ARBÖ-Verkehrspsychologin Patricia Prunner.