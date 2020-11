Schulschließungen: FPÖ fordert Faßmanns Rücktritt

Die FPÖ fordert den Rücktritt von Bildungsminister Heinz Faßmann, nachdem am Freitag bekannt wurde, dass Schulen auf einen Notbetrieb herunterfahren.

Den Rücktritt von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) fordert FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl aufgrund der Schulschließungen. "Diese Maßnahme ist der absolut falsche Weg. Schon im Frühjahr war die Bilanz des Distance Learnings eine katastrophale", so Brückl in einer Aussendung. Daher sollten Kinder nicht nur betreut, sondern an den Schulen auch unterrichtet werden.

Die Arbeiterkammer (AK) verlangte eine qualitativ hochwertige Betreuung jener Kinder, die an die Schulen gebracht werden. Außerdem müsse vor Beginn der Distance-Learning-Phase abgeklärt werden, ob jedes Kind ausreichend ausgestattet ist, so AK-Präsidentin Renate Anderl in einer Aussendung. Gegebenenfalls müssten Geräte zur Verfügung gestellt werden. "Eltern und Kinder müssen wissen, wann was wie zu machen ist, wo Schulunterlagen heruntergeladen werden können und wo sie Unterstützung finden. Außerdem brauchen alle Beteiligten eine Struktur, die etwa durch täglichen Kontakt zwischen LehrerInnen und SchülerInnen sichergestellt werden muss."