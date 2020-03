Schulpsychologen und Sozialarbeiter unterstützen "Rat auf Draht"-Hotline

Da den Notrufnummern und Hotlines des Landes für die nächsten Wochen eine starke Auslastung prognostiziert wurde, bekommt "Rat auf Draht" Unterstützung.

"Wir gehen davon aus, dass die diversen Beratungsstellen in den nächsten Wochen stärker frequentiert sein werden, da es in den Familien durchaus auch zu belastenden Situationen kommen kann", so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Aussendung.