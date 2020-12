Schulpersonal in NÖ getestet: Knapp 26.000 Teilnehmer

Am Wochenende fanden in Niederösterreich die Massentestungen des Personals von Schulen und Kindergärten statt. Von etwa 36.000 dazu eingeladenen Personen nutzten insgesamt 25.965 das Angebot.

