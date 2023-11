Schülernamen verlesen: Grüne zeigen Tschürtz an

Die Grünen planen, den burgenländischen FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz nach seiner kontroversen Rede im Landtag, in der er 21 Schülernamen mit vermeintlich migrantischem Hintergrund vorgelesen hatte, wegen Verhetzung anzuzeigen.

In einer Aussendung kündigten sie an, am Montag eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft vorzulegen und um die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Verhetzung (Paragraph 283 StGB) zu ersuchen.