Schülernamen verlesen: so rechtfertigt sich FPÖ-Tschürtz

Der Klubobmann der FPÖ im Burgenland, Johann Tschürtz, hat am Samstag Stellung zu seiner kontroversen Rede während der Landtagssitzung vom Donnerstag genommen.

Schülernamen verlesen: so rechtfertigt sich der burgenländische FPÖ-Klubobmann Tschürtz

Dieser sei so groß wie "dreimal die Stadt Eisenstadt" und bestehe hauptsächlich aus "Jungmännern". In diesem Zusammenhang habe er erwähnt, dass dies bereits in den Schulen ersichtlich sei, mit dem Beispiel Wiener Neustadt, so Tschürtz. Anschließend an die Nennung der 21 Namen hatte der FPÖ-Klubobmann in seiner Rede die Abschiebung straffälliger Asylwerber gefordert. Dieser Satz "war nicht für die Schüler gedacht, da diese ja auch nicht straffällig sind", erläuterte Tschürtz.