Schüler vor geschlossenen Türen: Eltern kritisieren neue Schulordnung

Elternvertretungen beklagen Einschränkungen durch die neue Verordnung zur Schulordnung. Man dürfe die Kinder nicht "aussperren".

Demnach entscheide weiterhin alleine die Schulleitung, wann sich die Schülerinnen und Schüler außerhalb der Unterrichtszeit in der Schule aufhalten dürfen, kritisierten der Dachverband der Elternverbände der Pflichtschulen Österreichs sowie der Bundesverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen am Mittwoch in Aussendungen.