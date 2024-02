Besserer Kinderschutz soll auch Änderung in der Schulordnung bringen

Auch in der Schulordnung soll die geplante Ausweitung des Kinderschutzes an Schulen umfassende Änderungen bringen.

Unter anderem wird festgelegt, dass nur ein bestimmter Personenkreis berechtigt ist, sich an einer Schule aufzuhalten. Außerdem wird von den Schulen die Erarbeitung eines umfangreichen Kinderschutzkonzepts verlangt, das erstmals im kommenden Schuljahr vorgelegt werden muss, sieht ein Verordnungsentwurf von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) vor.

Auch Änderungen in der Schulordnung

In der Schulordnung wurde bisher primär das Verhalten der Schülerinnen und Schüler bzw. Pflichten der Erziehungsberechtigten geregelt. Nun soll die Verordnung durch zahlreiche weitere Maßnahmen ergänzt werden: So sollen sich etwa in der Schule nur jene Personen aufhalten dürfen, die dazu verpflichtet sind (z.B. Schüler, Lehrer und anderes Personal), für Behörden oder Organisationen tätig sind (z.B. Rotes Kreuz) oder ein rechtliches Interesse daran haben (z.B. Eltern für die Sprechstunde oder zur Information im Rahmen eines Tags der offenen Tür). Zum Schulaufenthalt berechtigt sind außerdem Personen, die im Rahmen einer Vereinbarung dazu befugt sind (z.B. Lieferanten oder Pächter) oder von der Schulleitung oder einer Lehrperson dazu eingeladen wurden (z.B. externe Experten für Workshops oder ehemalige Schüler im Rahmen von Klassentreffen).