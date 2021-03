Schulen sollen nach Ostern "Normalbetrieb" aufnehmen

Die SPÖ will nach Ostern eine Rückkehr zum ganzwöchigen Präsenzunterricht an allen Schulen.

Präsenzunterricht an fünf Tagen pro Woche gefordert

Derzeit wird nur an den Volksschulen an allen fünf Wochentagen Präsenzunterricht angeboten. An allen anderen Schulen gibt es einen Schichtbetrieb, in dem zwei Gruppen abwechselnd Montag/Dienstag bzw. Mittwoch/Donnerstag in der Schule bzw. im Distance Learning sind. Freitags sind grundsätzlich alle daheim, allerdings dürfen etwa Schularbeiten an diesem Tag durchgeführt werden, an Oberstufen ist auch eingeschränkt etwa fachpraktischer Unterricht oder Ähnliches möglich.