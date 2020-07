Schulen sollen im Herbst im Normalbetrieb starten - Tests mit Gurgelwasser

Im Herbst sollen die Schulen grundsätzlich im Normalbetrieb starten - wenn es die Corona-Infektionslage zulasse, betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag laut Parlamentskorrespondenz im Unterrichtsausschuss des Nationalrats.

So soll der Schulstart im Herbst laufen

Im Ministerium diskutiere man mit Experten derzeit diverse Szenarien. Am realistischsten sei derzeit jenes mit lokalen Corona-Ausbrüchen, so Faßmann. Die Gurgelwasser-Methode wird derzeit etwa in Wien an Schulen erprobt.