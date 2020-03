Schulen in Österreich bereiten sich auf Schließungen vor

In ganz Österreich bereiten sich die Schulen auf Schließungen vor. Unter anderem werden Kopien und Online-Kurse vorbereitet.

Schlatter-Wittwer: "Drei Wochen holen wir auf"

Kornelia Schlatter-Wittwer, Direktorin der Volksschule Schruns in Vorarlberg, geht die Aufgabe gelassen an. "Drei Wochen, das holen wir auf. Das ist zu schaffen", betonte sie im APA-Gespräch. Bis kommenden Dienstag werden Arbeitspläne für die Kinder erarbeitet, die sie dann samt Lernmaterial mit nach Hause bekommen. Diese Pläne werde man vermutlich im Verlauf der dreiwöchigen Schulsperre irgendwann austauschen und die Schüler mit neuem Material versorgen müssen. Das könne aber eventuell auch über das Online-Portal passieren, über das man ohnehin mit den Eltern im Kontakt ist.

Ob der Heimunterricht gelingt, hängt bei den Volksschülern laut Schlatter-Wittwer freilich stark von den Eltern ab. "Die Kinder kennen die Arbeit mit Plänen, aber bei Arbeitsmaterial für drei Wochen kann das nur über die Eltern funktionieren." Wenn Familien diese Unterstützung nicht leisten können, könne es durchaus auch vorkommen, dass Kinder in den drei Wochen nichts lernen. Auch in diesem Fall plädiert sie aber dafür, gelassen zu bleiben. Das könne aufgeholt werden.

Wien-Favoriten: Lernmaterial wird vorbereitet

An der Neuen Mittelschule (NMS) Quellenstraße in Wien-Favoriten wird ebenfalls bereits das Lernmaterial für die Zeit der Schulsperre vorbereitet. Dabei setzt Direktorin Petra Schwarz stark auf Online-Materialien. Bei diesen könnten die Kinder nämlich selbst kontrollieren, ob die Aufgaben richtig gelöst wurden. Zum Teil seien ihnen diese ohnehin aus dem normalen Unterricht bekannt, etwa ein Online-Mathematikbuch oder Lern-Apps. Über Arbeitspläne soll das Wiederholen und Festigen des Stoffs zumindest ein wenig von den Lehrern gelenkt werden.

Die Eltern sieht Schwarz hier nicht gefordert, diese hätten oft auch kaum Zeit und ihre Kinder mehr technisches Verständnis. "Ein bisschen ein Problem" sei allerdings die technische Ausstattung der Jugendlichen an der NMS, die oft nicht über Internetzugang verfügen würden. Viele kämen deshalb normalerweise am Nachmittag an die Schule oder gingen in öffentliche Büchereien. Kopien sind für Schwarz bei über 300 Schülern und zehn Fächern keine generelle Alternative.

Gymnasium Zwettl voll gerüstet

Voll gerüstet für die Umstellung auf Fernlehre für Schüler der Oberstufe sieht man sich am Gymnasium Zwettl. "Das ist jetzt schon Schulalltag, wir brauchen hier nichts vorzubereiten", betonte Direktor Wolfgang Steinbauer. Moodle und Lernplattformen seien an seiner Schule etabliert, auch die Kommunikation mit den Eltern funktioniere schon jetzt auf Knopfdruck. Wie die technische Ausstattung der Schüler daheim aussehe, könne er allerdings nicht sagen, räumt Steinbauer ein. Für die Lehrer steige natürlich im Vergleich zum Unterricht in der Klasse der Aufwand, wenn die Oberstufenschüler gar nicht und auch die Unterstufenschüler zumindest in Teilen nicht an die Schule kommen.