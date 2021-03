Schulen bekommen gratis Videodolmetscher für virtuelle Elterngespräche

Gratis-Angebot für Kindergärten, Volks- und Mittelschulen: Bei virtuell abgehaltenen Elterngesprächen wird all jenen, die daran Bedarf haben, ein kostenloser Dolmetscher zur Verfügung gestellt.

Bei Menschen, die kaum Deutsch sprechen, werden im Gesundheitsbereich oder in Ämtern schon länger digitale Dolmetschangebote eingesetzt. Nach Ostern können nun auch in Kindergärten, Volks- und Mittelschulen bei Gesprächen mit Eltern Übersetzer per Telefon, Tablet, Handy oder Laptop zugeschaltet werden.