Schule: Zahl der Sitzenbleiber stieg auf Zehnjahreshoch

Rund 25.100 Schülerinnen und Schüler wiederholten laut einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) im Schuljahr 2022/23 eine Schulstufe.

Deutliche Erleichterungen

Zahl der Sitzenbleiber stieg

2022/23 mussten immerhin 2,4 Prozent aller Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen. Am niedrigsten war die Quote an den Volksschulen (0,6 Prozent), am höchsten an diversen berufsbildenden mittleren Schulen mit Werten von über neun Prozent. Trotz der vergleichsweise niedrigen Quote gab es an Volksschulen aber immerhin mehr als 1.900 Sitzenbleiber.