Schule am Wiener Kinkplatz wird anderweitig genutzt

Das Schulgebäude am Kinkplatz in Wien-Penzing wird künftig nicht mehr als Schule genutzt: Die Entscheidung ist nun auf Grundlage einer umfassende Untersuchung des sanierungsbedürftigen Gebäudes gefallen

Die Schule war Teil des Schulbauprogramms 2000 der Stadt Wien. In den letzten Jahren sind aber immer wieder Probleme für Schüler und Lehrer aufgetreten - unter anderem eine starke Erwärmung im Sommer, eine äußerst unangenehme Akustik und regelmäßige Wassereintritte. Auch die Erhaltung des Gebäudes - die in die Kompetenzen des Bezirks fällt - hat immer höhere Kosten verursacht. Die Klassen der beiden Kinkplatz-Mittelschulen wurden bereits vor einiger Zeit in einem temporären Ersatzbau in der Toricelligasse untergebracht.