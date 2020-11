Schuldirektor kämpft gegen Kündigung nach Facebook-Posting

Nachdem ein Schuldirektor im Burgenland nach einem rassistischen Posting auf Facebook gefeuert worden ist, legt dieser nun Einspruch ein. Der Mann findet die Entlassung "unverhältnismäßig".

Der nach einem Facebook-Posting zum Terroranschlag in Wien entlassene Direktor des kirchlichen Gymnasiums Wolfgarten in Eisenstadt will gegen seine Kündigung vorgehen. Wie der "Kurier" am Sonntag berichtete, hat der ehemalige Schulleiter seinen Anwalt beauftragt, rechtliche Schritte gegen die Diözese Eisenstadt einzuleiten. Er wolle zumindest seine finanziellen Ansprüche gewahrt wissen, hieß es in dem Medienbericht.