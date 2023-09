Schuld und Therapie

Gastkommentar von Johannes Huber. Vielen Menschen ist das Urteil für Florian Teichtmeister zu mild. Das ist nachvollziehbar. Was Expertinnen und Experten anführen, gehört jedoch gehört.

Was würde man einem Mann, der zehntausende Dateien und Darstellungen von Kindesmissbrauch besessen und sich (eigenen Angaben zufolge) in eine „Spirale der Abscheulichkeit“ begeben hat, indem er Fantasien von Bestrafung und Vergewaltigung schriftlich festgehalten hat, nicht alles wünschen? Zumal hinter den Darstellungen reale Opfer stehen, die Unfassbares erlitten haben.

Florian Teichtmeister ist zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Er muss nicht hinter Gitter, durfte das Wiener Landesgericht verlassen. „Skandal!“, ruft der Boulevard. Die ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner ortet einen „Schlag ins Gesicht für jeden, der an Gerechtigkeit in unserem Rechtssystem glaubt“. Und FPÖ-Landesobmann Dominik Nepp schrieb auf X (Twitter): „Wenn der Rechtsstaat so versagt, braucht man sich in Zukunft über Selbstjustiz nicht wundern.“