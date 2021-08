Schützenhöfer/Plesiutschnig bei Beach-Volleyball-EM in Wien ausgeschieden

Das österreichische Duo Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig ist bei der Beach-Volleyball-EM in Wien im Achtelfinale ausgeschieden.

Schützenhöfer/Plesiutschnig nach Achtelfinal-Out mit positiver Bilanz

Schützenhöfer/Plesiutschnig zeigten sich geknickt, bilanzierten aber insgesamt positiv, schließlich sei man wie bei der EM 2019 in den Top Ten gelandet. "So enttäuschend das jetzt ist, können wir trotzdem stolz sein. Wir gehören wieder zu den besten Teams in Europa", sagte Schützenhöfer zur APA. Mit 27 Jahren sei man im besten Alter, die Entwicklungsrichtung in Richtung Olympia 2024 stimme. "In den nächsten Jahren kann man noch viel von uns hören. Wir haben einen großen Schritt gemacht. Das ist das Wichtigste, dass wir sehen, dass etwas weitergeht". In der heurigen Saison steht nur noch die Staatsmeisterschaft und ein Einladungsturnier in Utrecht auf dem Programm.