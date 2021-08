Beach Volleyball-EM 2021: Spielplan & Ergebnisse der Damen

Vom 11. August bis 15. August findet die Beach Volleyball EM in Wien statt. Hier finden Sie den Spielplan und alle Ergebnisse der Damen im Detail.

Im Frauenfeld fehlen die amtierenden Europameisterinnen Anouk Verge-Depre/Joana Heidrich aus der Schweiz, sie gönnen sich nach Bronze in Tokio eine Pause. Österreichs Nummer 1, Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, hat mit den Tschechinnen Michaela Kubickova/Michala Kvapilova am Mittwoch eine lösbare Auftaktaufgabe beo der Beach Volleyball-EM in Wien. Schützenhöfer ist optimistisch und berichtete von einem guten eigenen Formstand. Plesiutschnig brennt bereits auf die Auftritte vor Heimpublikum.