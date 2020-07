Schüsse in Wien-Döbling sorgten für Polizeieinsatz

Weil ein 19-Jähriger seine Schreckschusspistole ausprobieren wollte, kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Polizeieinsatz in Wien-Döbling. Der junge Mann wurde schnell gefasst.

Anrainer verständigten in der Nacht auf Donnerstag den Polizeinotruf und gaben an, mehrere Schüsse in der Nähe des Wasserschlosswegs in Wien-Döbling gehört zu haben. Rasch konnte eine Gruppe Männer angehalten werden.