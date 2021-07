Zu einem Einsatz wegen mutmaßlichen Schüssen kam es in einem Waldstück in Wien-Floridsdorf

Zu einem Einsatz wegen mutmaßlichen Schüssen kam es in einem Waldstück in Wien-Floridsdorf ©APA (Sujet)

Zu einem Einsatz wegen mutmaßlichen Schüssen kam es in einem Waldstück in Wien-Floridsdorf ©APA (Sujet)

Schüsse in Waldstück in Wien: 15-Jähriger sorgt für WEGA-Einsatz

Am Montagvormittag wurde die Polizei nach Wien-Floridsdorf alarmiert, nachdem in einem Waldstück Schüsse gehört worden waren. WEGA und Co. stießen vor Ort auf einen verdächtig agierenden 15-jährigen Burschen.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, der WEGA, der Polizeihundestaffel, der Bereitschaftseinheit und der Einsatzeinheit begaben sich nach der Alarmierung gegen 11:30 Uhr in die Frauenstiftgasse. Vor Ort nahmen sie eine verdächtige Person wahr, die ins angrenzende Waldstück

flüchtete.

15-Jähriger hatte Cannabis und Schlagring bei sich - Anzeige