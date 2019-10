Schüsse auf Messerangreifer in Wien-Favoriten: 29-Jähriger noch nicht befragt

Jener Mann, der am Sonntag mehrere Passanten mit Messern in der Quellenstraße bedroht haben soll, konnte noch nicht befragt werden. Eine Polizistin schoss auf den 29-Jährigen, nachdem er auf die Beamten losgehen wollte.

Auch am Dienstag waren die Beweggründe eines 29-Jährigen unklar, der am Sonntag mit zwei langen Messern bewaffnet bei Passanten auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten für Angst und Schrecken gesorgt hatte. Er war schließlich von der Polizei angeschossen worden, ist nicht in Lebensgefahr, konnte aber noch nicht einvernommen werden, so Polizeisprecherin Irina Steirer.