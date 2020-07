Schüsse auf der Wiener Donauinsel: 17-Jähriger sorgt für Polizei-Einsatz

Am Sonntagnachmittag herrschte auf der Wiener Donauinsel helle Aufregung: Passanten wählten den Polizeinotruf, weil ein Mann mit einer Maschinenpistole mehrmals in die Luft geschossen und sie bedroht hatte.

Der Zwischenfall ereignete sich am Sonntag gegen 15:45 Uhr im Bereich der Brigittenauer Brücke im Bezirk Wien-Donaustadt. Mehrere Zeugen schilderten gegenüber der Polizei übereinstimmend, dass ein junger Mann dort mehrere Schüsse abgegeben und sie bedroht habe.

Schreie und Schüsse: Polizei-Einsatz auf der Wiener Donauinsel

Eine Fahrradstreife kam hinzu und sah, wie dieser herumschrie und mehrere Schüsse aus dem Gewehr in die Luft abgab. Auf Grund der unklaren Lage hielten die Beamten den Mann mit gezogener Dienstwaffe an und forderten ihn auf, das Gewehr fallen zu lassen.

"Dieser Aufforderung kam der Verdächtige nach, der Aufforderung sich auf den Boden zu legen jedoch nicht, sodass Körperkraft angewendet werden musste," so die Exekutive in einer Aussendung am Montag.