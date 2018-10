Schüler in Wien-Floridsdorf von Pkw erfasst: Unfalllenker kassierte Faustschlag

Freitagfrüh erfasste ein Pkw-Lenker einen 13-jährigen Schüler in Wien-Floridsdorf. Dessen Bruder verpasste dem 61-Jährigen dafür einen Faustschlag ins Gesicht.

Ein 13-jähriger Schüler wollte die Fahrbahn von der Kollarzgasse in Richtung Gerasdorfer Straße überqueren. Dabei wurde er von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Die beiden wurden von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Der 61-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der 16-Jährige wurde angezeigt.