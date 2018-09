Schüler (6) in Wien-Donaustadt vermisst: Großeinsatz der Polizei

Am Mittwoch war ein sechsjähriger Schüler in der Donaustadt abgängig. Die Mutter schlug Alarm, nachdem der Bub nach der Schule nicht mehr auffindbar war.

Vermisster Schüler löste Großeinsatz der Polizei aus

Durch die ersteinschreitenden Beamten wurde eine Fahndung nach dem Sechsjährigen eingeleitet. Es wurde in der Schule, am Schul- bzw. Heimweg, in den umliegenden Parkanlagen, in den U-Bahn Stationen sowie im Bereich der Wohnadresse in Wien-Neubau gesucht. Sogar der Polizeihubschrauber war im Einsatz, um bei der bezirksübergreifenden Suche zu helfen.