Schubhäftling versuchte in Wien über das Dach zu flüchten und stürzte in die Tiefe

Am Donnerstagnachmittag versuchte ein Schubhäftling aus dem Polizeianhaltezentrum am Wiener Hernalser Gürtel zu flüchten. Dabei stürzte er vom Dach in die Tiefe.

Ein 23-jähriger Schubhäftling (Staatsangehörigkeit: Russische Föderation) soll am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr versucht haben, über das Dach des Polizeianhaltezentrums in Wien-Josefstadt zu flüchten. Dabei fiel der Mann aus bislang noch unbekannter Ursache in die Tiefe.

Sturz vom Dach des Polizeianhaltezentrums in Wien-Josefstadt

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des vor dem Gebäude, am Gehsteig liegenden Verletzten. Der 23-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Hintergründe sind derzeit noch Gegenstand von Erhebungen.