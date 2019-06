Schubhäftling legte Brand in Zelle im PAZ Rossauer Lände

Am Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände alarmiert. Ein Häftling zündete seine Matratze an.

Ein 35-jähriger Tatverdächtiger (Stbg.: Afghanistan), der sich derzeit in Schubhaft befindet, hat am 18. Juni gegen 09.20 Uhr die Matratze in seiner Zelle im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände in Brand gesetzt.