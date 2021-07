Schubhäftling attackierte Polizistin: Schwer verletzt

Ein Schubhäftling hat im Polizeianhaltezentrum Roßauer Lände in Wien-Alsergrund während der Essensausgabe eine Polizistin attackiert und schwer verletzt.

Dabei tätigte der 28-jährige Afghane auch fauenverachtende Aussagen, wie die Polizei in einer Aussendung schrieb. Die Beamtin wurde inzwischen an der Hand operiert.

Auch als andere Polizisten zur Unterstützung hinzukamen, setzte sich der 28-Jährige mit massiver Gewalt zur Wehr. Der Mann wurde letztlich aber doch überwältigt. Die Polizistin wurde durch den Angriff am Hals und besonders an der Hand schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.