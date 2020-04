Schrittweise Öffnung der Wiener Mistplätze ab 14. April

Nach den Corona-bedingten Sperren können die Wiener ihren Sperrmüll & Co. ab 14. April auf neun Mistplätzen eingeschränkt und unter Einhaltung von strengen Auflagen wieder entsorgen.

Neun Wiener Mistplätze öffnen für Privatpersonen nach Ostern

"Wir bitten um Verständnis, dass die Mistplätze erst Schritt für Schritt wieder geöffnet werden können. Die MA 48 hat sich an Tagen wie diesen in erster Linie um die Müllentsorgung und um die Sauberkeit in der Stadt zu kümmern. Entrümpeln zählt nicht zu den lebensnotwendigen Dingen und daher bitten wir, dies auf später zu verschieben", so Josef Thon, Chef der MA 48.