Schriftliche Corona-Matura vorläufig abgeschlossen

Mit den Klausuren in Italienisch ist am Montag der Haupttermin der diesjährigen Zentralmatura vorerst abgeschlossen worden. Im Juni finden nun Nachholtermine, die mündliche Reifeprüfung sowie Kompensationsprüfungen statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es heuer von 7. bis 11. Juni Ersatztermine für jene Schüler, die ihre schriftliche Prüfung wegen Quarantäne, eines positiven Coronatests oder einer anderen Erkrankung versäumt haben. Endgültig beendet wird die Zentralmatura dann am 16. und 17. Juni mit den Kompensationsprüfungen für Schüler mit Fünfern.

Pandemie sorgte erneut für Corona-Matura mit gelockerten Regelungen

Auch heuer war pandemiebedingt wieder einiges anders bei der schriftlichen Matura: Der ursprünglich für Anfang Mai geplante Start war um zweieinhalb Wochen verschoben worden. Außerdem mussten auch jene, die ursprünglich in vier Fächern schriftlich maturieren wollten, nur in drei antreten - beim vierten hatten sie die Wahl, entweder die Note aus der Abschlussklasse als Maturanote zu nehmen oder die Klausur zu absolvieren. Die Arbeitszeit wurde generell wie im Vorjahr um eine Stunde verlängert. Erstmals mussten Corona-Tests absolviert werden, um überhaupt an der Matura teilnehmen zu können.