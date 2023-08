Schreckschüsse: Polizei fasste Einbrecher in Wien

Am Freitag versuchte ein Mann gegen 03.00 Uhr in der Kleinen Sperlgasse in Wien-Leopoldstadt in ein Geschäft einzubrechen. Der Mann floh vor der Polizei. Diese fasste den Einbrecher nach abgabe von drei Schreckschüssen.

Die Polizei wurde alarmiert, da ein Mann versucht haben soll in ein Geschäft in der kleinen Sperlgasse in Wien-Leopoldstadt einzubrechen. Zeugen gaben an, dass der Mann die Auslagenscheibe mit einem Betonschirmständer beschädigt und mehrmals gegen diese mit den Fäusten geschlagen haben soll. Hierbei habe sich der Mann auch eine Verletzung an der Hand zugezogen und sei geflohen.

Nach Schreckschüssen: Polizei fasste Einbrecher in Wien

Durch die Blutspur des Mannes und eine Sofortfahndung konnten die Beamten den Mann im Bereich Große Mohrengasse auffinden. Da der Mann trotz mehrmaliger Aufforderung der Beamten versuchte seine Flucht fortzusetzen, wurden durch die Beamten drei Schreckschüsse in lockeres Erdreich abgegeben.

Täter wegen des versuchten Einbruchdiebstahls festgenommen

Dadurch blieb der Täter stehen und konnte in weiterer Folge wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen werden. Bei dem 20-jährigen Mann handelt es sich um einen Staatsangehörigen der Dominikanischen Republik. Der Tatverdächtige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Er befindet sich derzeit noch in polizeilicher Gewahrsame.