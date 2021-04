Schreckliche Bilder aus Indien: Corona-Tote auf dem Spitals-Parkplatz

Indien kämpft zurzeit heftig mit der Coronavirus-Pandemie. Bilder und Videos zeigen die schreckliche Lage in dem Land.

Die täglichen Neuinfektionen in Indien sind so hoch, dass das Land völlig überfordert ist mit dem in den Griff bekommen der Situation. Es mangelt an allen Orten und Seiten. Die medinizische Versorgung der Erkrankten ist weitgehend unmöglich geworden. Es fehlt an Sauerstoff und Betten.