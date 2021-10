Schramböck will CO2-Zölle auf China-Produkte

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) verlangt CO2-Importzölle auch für Endprodukte aus China.

"Ein Fahrrad, in China erzeugt, ist möglicherweise kein Beitrag zum Klimaschutz", besser wäre eine Fertigung etwa in Polen, sagte Schramböck am Mittwoch am Telefon zur APA. Die Ministerin ist derzeit mit Unternehmen wie Kapsch und Fronius auf Europa-Tour in Warschau, Paris, Rom und Mailand.