Schon wieder Erdbeben im Raum Gloggnitz in NÖ

Im Raum Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen/NÖ) ist es am Montag zu weiteren Erdbeben gekommen.

Binnen weniger Stunden haben sich am Pfingstmontag im Raum Gloggnitz zwei Erdbeben ereignet. Um 2.23 Uhr wurde eine Magnitude von 3,0 verzeichnet, die Stärke eines Erdstoßes von 18.46 Uhr wurde durch den Österreichischen Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mit 3,2 angegeben. In beiden Fällen wurden Erschütterungen in der näheren Umgebung deutlich verspürt. Vereinzelt könne es auch zu leichten Schäden gekommen sein, hieß es.