Schoko-Nikoläuse im Nachhaltigkeits-Check: Ein Drittel fiel durch

18 Schoko-Nikoläuse, die in Österreich erhältlich sind, wurden einem Nachhaltigkeits-Check unterzogen. Das Ergebnis: Ein Drittel fiel durch.

Die entwicklungspolitische Organisation Südwind und die Umweltschutzorganisation Global 2000 haben Schoko-Nikoläuse einem Nachhaltigkeits-Check unterzogen. 18 Schokoladenfiguren, die bis 13. November österreichweit erhältlich waren, wurden nach sozialen und ökologischen Kriterien bewertet. Es gab vier öko-soziale Testsieger, ein Drittel fiel hingegen in Sachen Nachhaltigkeit durch.

Schoko-Nikoläuse im Check: Die Testsieger

Es ging um faire Bezahlung der Produzenten, Umweltschutz und den Ausschluss von Kinderarbeit. Testsieger sind der "EZA Schoko-Nikolo", der in den Weltläden erhältlich ist, der "Spar Natur pur Bio-Nikolaus", der "Monarc Bio-Fairtrade Nikolo" von Hofer sowie der "Schönenberger Weihnachtsmann im Sternenkleid" von denn's. Sie tragen das Bio- und das Fairtrade-Gütesiegel "und sind somit sowohl aus sozialer als auch aus ökologischer Sicht am verträglichsten", so die beiden NGOs.