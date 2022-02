Schöffmann verpasst corona-positiv erneut Winterspiele

Alpin-Snowboarderin Sabine Schöffmann musste sich wegen eines positiven Coronatests bei den Olympischen Winterspielen in Peking in Quarantäne begeben.

Das gab das ÖOC am Montag bekannt. Die 29-jährige Kärntnerin verpasst damit den Parallel-Riesentorlauf am Dienstag. 2018 hatte sie wegen eines Wadenbeinbruchs nicht an Olympia teilnehmen können.