Schnelltest-Erklärvideo aus Österreich macht Karriere in deutscher Politik

Beim deutschen Corona-Gipfel am Mittwochabend haben die österreichischen Schnelltests eine wichtige Rolle gespielt. Ein Erklärvideo aus Österreich trug dazu bei.

"Das österreichische Erklärvideo hat es in der deutschen Politik weit geschafft", schildert Silke Gebel, Fraktionschefin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, im Gespräch mit der APA. Die Politikerin hält die Einführung der Schnelltests in Österreich für vorbildlich und will sie auch in Deutschland durchsetzen.