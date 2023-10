Schnellschätzung: BIP im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,6 Prozent gesunken

Die österreichische Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal erneut gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt um 0,6 Prozent zurück, geht aus der Schnellschätzung des Wifo hervor.

Konsumausgaben von Staat zurückgegangen

Das Wifo geht aufgrund der Schnellschätzung davon aus, dass es das fünfte Quartal in Folge mit einer stagnierenden oder rückläufigen Wirtschaftsleistung sei, so das Institut am Montag in einer Mitteilung. In der Industrie ging die Wertschöpfung im dritten Quartal um 0,5 Prozent zurück, nach minus 0,8 Prozent im Quartal zuvor. In der Bauwirtschaft verzeichneten die Wifo-Ökonomen einen Rückgang um 1,8 Prozent - nach minus 1,3 Prozent in den Monaten April bis Juni.