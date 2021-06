Schnell & gemütlich: QWIC E-Bikes kommen nach Wien

Am 1. Juli eröffnet QWIC seine erste Filiale in Wien. Angeboten werden E-Bikes, die mit Qualität und Optik ansprechen sollen. VIENNA.at hat den Gründer Taco Anema getroffen und mit ihm eine Proberunde auf den schnittigen Fahrrädern gedreht.

Modernes Design und hohe Qualität: Diese Eigenschaften beschreiben die QWIC-E-Bikes wohl am besten. Die Fahrräder sind ein echter Hingucker und können auch so einiges. VIENNA.at hat ein E-Bike getestet.

E-Bike von QWIC: Ein optischer Hingucker mit vielen Funktionen

QWIC E-Bike: "SUVs" unter den Fahrrädern

Gründer Taco Anema war die Umwelt schon immer ein wichtiges Anliegen. Er wollte in der Stadt etwas schaffen, mit dem Gesundheit und Fitness verbunden und mehr Autos vermieden werden konnten. 2006 wurde das Unternehmen in den Niederlanden gegründet und seither sind die nachhaltig entwickelten E-Bikes in mehreren Ländern bereits unterwegs. Mit ihnen soll auch der Verkehr generell reduziert werden. Anema hofft, dass sich immer mehr Leute für eine Fahrt mit dem E-Bike als mit dem Auto entscheiden. Er sieht seine E-Bikes als die "SUVs" unter den Fahrrädern. Sie sind geeignet fürs Wochenende, aber auch für alltägliche Fahrten.

QWIC eröffnet am 1. Juli in Wien

Am 1. Juli wird die Filiale am Schottenring 28 in Wien eröffnet. Dort kann man die Bikes ansehen, kaufen oder auch eine gratis Probefahrt absolvieren. Diese zahlt sich aus, denn in der Theorie ist das E-Bike-Fahren doch ganz anders.