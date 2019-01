Schneemassen in heimischen Wäldern: Schadensabschätzung noch zu früh

Eine derzeitige Schadensabschätzung aufgrund der Schneemassen in Teilen Österreichs ist noch zu früh. Durch die Schneemengen kommt es zu zahlreichen Schäden in den heimischen Wäldern.

Zufahrten in viele Reviere gesperrt

Die Zufahrten in viele Reviere oder Revierteile der Bundesforste sind derzeit gesperrt, vor allem in Salzburg, Oberösterreich, Inneres Salzkammergut, Steiermark und Niederösterreich. “Manche Berufsjäger sind aktuell in Jagdhütten eingeschlossen, etwa im Pongau oder auch in den Wildalpen (Steiermark)”, so die Sprecherin. Erst wenn die Straßen wieder offen seien und die Gefahr durch Lawinen und herabstürzende Bäume gebannt sei, könne man sich einen Überblick über die Lage in allen 120 Forstrevieren verschaffen.