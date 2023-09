Schnäppchen und Genuss: Flaniermarkt in der Wiener Neubaugasse feiert 40-jähriges Jubiläum

Am 29. und 30. September 2023 wird die Wiener Neubaugasse wieder zum Hotspot für Schnäppchenjäger und Genießer. Mit 300 Ausstellern, einem vielfältigen Rahmenprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten wird für Abwechslung gesorgt.

300 Aussteller locken zwischen 8.30 und 19 Uhr mit Schätzen, Schnäppchen und kulinarischen Highlights. Der Markt in der Neubaugasse ist einer der größten in Österreich. Seit 1983 zieht er jährlich über 200.000 Besucher in den 7. Wiener Gemeindebezirk.

Vom Autoparkplatz zum Flaniermarkt: Die Geschichte des Marktes

Der Markt in der Neubaugasse wurde 1983 vom Verein der Kaufleute am Neubau gegründet, um das Viertel zu beleben. Anfangs wurden die Autoparkspuren geräumt und die Waren direkt an die vorbeigehenden Besucher verkauft. Josef "Pepo" Koppensteiner, Mitbegründer des Marktes, erinnert sich heute schmunzelnd an diese Anfänge. Im Laufe der Jahre wurde die Neubaugasse an den vier Markttagen im Jahr zur Fußgängerzone und das Angebot erweiterte sich. Der Markt in der Neubaugasse zog immer mehr begeisterte Marktbesucher an.