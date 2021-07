"Schmuggel"-Chamäleons im Tiergarten Schönbrunn haben Sensations-Nachwuchs

Jene geschmuggelten Chamäleons, die kürzlich am Wiener Flughafen beschlagnahmt und nach Schönbrunn gebracht wurden, haben sich offenbar prächtig erholt - nun gibt es bei den Reptilien sensationellen Kindersegen.

Fast alle Chamäleons legten Eier - Nguru-Zwergchamäleons bereits geschlüpft



Herausforderungen bei Chamäleon-Aufzucht im Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn ist bei seltenen, beschlagnahmten Arten stets die erste Anlaufstelle für den Zoll. Die Chamäleons waren aber selbst für die Experten eine Herausforderung. "Diese Chamäleonarten wurden bisher kaum in menschlicher Obhut gehalten. Wir haben mit den wenigen Haltern Kontakt aufgenommen und akribisch recherchiert, um die Ansprüche der Tiere zu erfüllen", so der zoologische Kurator Anton Weissenbacher.

Sensation: Erstmals Nguru-Zwergchamäleon-Nachwuchs in einem Zoo

Das Nguru-Zwergchamäleon wurde noch nie zuvor in einem Zoo gezüchtet. In Schönbrunn sind in den vergangenen zwei Wochen gleich zwölf Jungtiere geschlüpft. Nun hofft man, mit den vorhandenen Tieren und den Nachzuchten Reservepopulationen in menschlicher Obhut aufbauen zu können, um damit der Ausrottung dieser Arten entgegenzuwirken.