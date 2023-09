Schmuck-Dieb schlug Auslage auf Wiener MaHü mit Schaufel ein

Donnerstagfrüh stahl ein 26-Jähriger Armbanduhren, Halsketten und anderen Modeschmuck aus einem Geschäft in der Wiener Mariahilfer Straße, nachdem er die Auslagenscheibe mit einer Schaufel eingeschlagen hatte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt gelang es am 21. September gegen 4.00 Uhr in den frühen Morgenstunden, einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen.

Auslage mit Schaufel eingeschlagen und Schmuck aus Vitrinen gestohlen

Zeugen beobachteten, wie der Mann mit einer Schaufel die Auslagenscheibe eines Geschäfts in der Wiener Mariahilfer Straße einschlug. Danach verstaute er die in den Vitrinen gelagerten Armbanduhren, Halsketten und anderen Modeschmuck in einem Müllsack und flüchtete.