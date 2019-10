"Schluss mit Sondierungen": SPÖ will nur mehr über Koalition sprechen

Nach der heutigen Sondierung zwischen ÖVP und SPÖ stellte Pamela Rendi-Wagner klar, dass ihre Partei nicht für weitere "Scheinverhandlungen" zur Verfügung stehen werde.

Die SPÖ steht nicht für Parallelverhandlungen zur Verfügung, ist aber bereit, exklusiv mit der ÖVP über die Bildung einer Koalition zu sprechen. Das ist das Ergebnis der heutigen Sondierung zwischen den beiden Parteien. Die ÖVP nahm das "positiv" zur Kenntnis, will aber fürs erste noch mit Grünen und NEOS sprechen.

SPÖ will nicht mehr sondieren, nur mehr verhandeln

Das werde auch länger dauern als mit der SPÖ, erklärte Parteichef Kurz im Anschluss an die dreistündige Besprechung mit der Delegation der Sozialdemokraten. Grüne und NEOS seien bisher noch nicht mit der ÖVP in der Regierung gewesen, dazu kenne man sich auch persönlich nicht so gut: "Das wird länger dauern", prophezeite der VP-Obmann mehrere Gesprächsrunden.