Schlüssel abgenommen: Pkw-Besitzer demolierte eigenes Auto in Wien-Mariahilf

Weil ihm der Fahrzeugschlüssel wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen wurde, entschied sich ein 48-jähriger Wiener dazu, sein eigenes Auto "aufzubrechen".

Zeugen beobachteten am 17. März gegen 19.30 Uhr in der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf zwei Männer beim Einschlagen einer Pkw-Seitenscheibe und verständigen die Polizei.