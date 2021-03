Schlosspark Laxenburg startet in die neue Saison

Am 27. März startet der Schlosspark Laxenburg in den Frühling. Auch der Bootsverleih und die traditionelle Fähre nehmen wieder ihren Betrieb auf. Hier eine Vorschau auf das Saison-Programm.

Saisonstart 2021 im Schlosspark Laxenburg: Das Programm

Am ersten Sonntag in den Monaten Mai, Juni, September und Oktober stehen im Schlosspark Laxenburg historische Parkführungen am Programm. Bei einem gemütlichen Spaziergang kann die einzigartige Entstehungsgeschichte und die vielfältige Botanik des Schlosspark Laxenburg erkundet werden. Am zweiten Sonntag findet die Matinee der Musikschule Laxenburg Biedermannsdorf statt, die BesucherInnen mit ihren Open-Air-Konzerten begeistert und am dritten Sonntag im April, Mai, Juni, September und Oktober begeistert das Kinderabenteuer Waldpädagogik die jüngsten ForscherInnen, die im Rahmen einer Führung auf spielerische und spannende Weise die Natur im Schlosspark Laxenburg entdecken können.