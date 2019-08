Schloss Hof: Diese Veranstaltungen warten im Herbst

Das Ferienprogramm nähert sich dem Ende, doch auf Schloss Hof gibt es auch im Herbst wieder zahlreiche Veranstaltungen. Für abwechslungsreiches Programm ist gesorgt.

Schloss Hof: Mit Pferdefest wird in Herbst gestartet

Am 31. August und am 1. September wird das Herbstprogramm mit einem großen Pferdefest gestartet. Jeweils von 11 bis 17 Uhr werden sich Ponys und andere Vierbeiner bei einem actionreichen Showprogramm auf der Festwiese Pferde präsentieren. Passend dazu gibt es Informations- und Verkaufsstände rund um das Thema Pferdsport.

Am 14. und am 15. September können Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr beim Kunst- und Handwerksfest altes Handwerk kennenlernen und ausprobieren. Schmiede, Tischler, Drechsler, Keramik- und Glaskünstler lassen sich dabei über die Schulter schauen. Außerdem erfahren Gäste in verschiedenen Workshops, wie unter anderem eine Handspindel gespinnt, Wolle ganz natürlich gefärbt und Edelschokolade hergestellt wird. Auch ein Kunsthandwerksmarkt mit zahlreichen Ausstellern hat an diesem Wochenende geöffnet.