Schlepper flogen bei Verkehrskontrolle in Wien-Döbling auf

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Samstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle drei Schlepper in der Döblinger Muthgasse in flagranti erwischt.

Das Trio - zwei Männer, 18 und 20, sowie eine 21-jährige Frau - wurde gegen 2.00 Uhr laut Polizeisprecher Markus Dittrich in einem Auto geschnappt, in dem es zwei syrische Flüchtlinge durch Österreich nach Deutschland transportieren wollte.

Polizei schnappt Schlepper-Trio in Wien-Döbling

Alle Beteiligten wurden festgenommen, der Wagen konfisziert. Der 18-jährige mutmaßliche Schlepper ist ein syrischer Staatsbürger, der 20-Jährige ein türkischer und die 21-jährige Frau eine deutsche Staatsbürgerin.