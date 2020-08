Schlepper an Grenze bei Berg festgenommen

Ein mutmaßlicher Schlepper wurde heute am Grenzübergang Berg überführt. Der Deutsche hatte vier Männer, eine Frau und Kleinkind aus Syrien im Auto.

Am Grenzübergang Berg im Bezirk Bruck a.d. Leitha ist ein 27-jähriger Deutscher als mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden. Der Mann aus dem niedersächsischen Landkreis Diepholz hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag vier Männer, eine Frau und ein Kleinkind aus Syrien in einem Auto transportiert. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.