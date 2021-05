Schauspieler Will Smith postete ein ehrliches Body-Foto.

Schauspieler Will Smith postete ein ehrliches Body-Foto. ©Glomex

Schauspieler Will Smith postete ein ehrliches Body-Foto. ©Glomex

"Schlechteste Form meines Lebens": Will Smith herrlich ehrlich

Muskelbepackt und mit Sixpack: So kennen wir Will Smith normalerweise. Nun überraschte der Schauspieler auf einem neuen Foto aber mit einem gänzlich anderen Look.

In Hollywood wird trainiert, was das Zeug hält. Auch auf Social Media zeigen sich die Stars immer häufiger mit Mega-Muskeln und Sixpack. Will Smith macht diesen Trend aber offenbar gerade nicht mit.

Auf einem neuen Bild zeigte sich der Schauspieler herrlich normal und mit ein paar Kilos zuviel auf den Rippen. Allem Anschein nach ist auch an ihm die Lockdown-Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Laut eigener Aussage befinde er sich gerade "in der schlechtesten Form" seines Lebens.

Die Kleidung lässt ebenfalls auf eine entspannte Zeit in der Isolation zu Hause schließen. Das Posting sorgte für viele positive Reaktionen bei Kollegen und Fans und auch wir finden seinen "Waschbärbauch" äußerst sympathisch.